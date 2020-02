Il ritorno di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l’aereo

26 February 2020 – 18:17

(Foto: Getty Images)Ci sono interpreti che ricordiamo esclusivamente quando erano bambini, piccoli attori prodigio poi allontanatisi dalle scene o bruciati dal successo. Alcune volte hanno però una seconda occasione. E quella di Macaulay Culkin, l’indimenticabile Kevin McCallister nei due film di Mamma ho perso l’aereo, potrebbe arrivare proprio con la prossima stagione di American Horror Story. A dare l’annuncio a sorpresa è l’ideatore della serie antologica Ryan Murphy: l’impegnatissimo showrunner ha infatti diffuso su Instagram un enigmatico video in bianco e nero di una spiaggia sulla quale scorrono i nomi degli attori che comporranno il cast. Oltre al debutto di Culkin, vediamo parecchie star che hanno fatto la storia di questa serie, come Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates.

View this post on Instagram

#AHSSeason10

A post shared by Ryan Murphy (@mrrpmurphy) on Feb 26, 2020 at 7:50am PST

Questa davvero è un’occasione ghiotta e sorprendente per Culkin: divenuto famosissimo appunto come il brillante protagonista di Mamma ho perso l’aereo nel 1990, ha avuto uno straordinario e repentino successo che lo ha portato a recitare nell’altrettanto fortunato seguito e in altri film come Richie Rich e Pagemaster, entrambi del 1994. Dopo ben 15 lavori in sette anni, la baby star decise proprio allora di prendersi una pausa dalla recitazione, tornando con difficoltà sulle scene circa un decennio dopo, ma senza mai ritrovare il successo di un tempo. Nel frattempo, diversi problemi comportamentali e di dipendenze – oltre a un’ambigua e chiacchieratissima amicizia con Michael Jackson – ne minarono l’immagine pubblica e gli equilibri privati. Negli scorsi anni è tornato in ogni caso a lavorare in qualche piccolo cameo e anche in uno spot in cui riprendeva il ruolo che l’aveva resto celebre, oltre a destreggiarsi come cantante e musicista in una band.

La decima stagione di American Horror Story, prevista per il prossimo autunno, sarà quindi un modo per tornare alla ribalta, cosa che Murphy ama particolarmente fare con vecchie glorie dello spettacolo. Fra gli altri attori che vedremo nei nuovi episodi ci saranno anche Billie Lourd (la figlia della compianta Carrie Fisher), Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman e Angelica Ross. Nessuna indicazione su quale sarà la trama del nuovo ciclo, tipicamente dedicato a uno dei sottogeneri o ai cliché dell’horror.

The post Il ritorno di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l’aereo appeared first on Wired.

Fonte: Wired