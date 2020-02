Coronavirus, le mascherine in parlamento sono un indice dell’immaturità dei nostri politici

26 February 2020 – 11:29

Matteo Dall’Osso (Fi) e Maria Teresa Baldini (FdI) con la mascherina contro il coronavirus (foto: Roberto Monaldo/LaPresse)Mentre la Camera darà oggi il via libera pressoché unanime al decreto contenente le misure urgenti per fronteggiare il contagio da coronavirus, ieri sempre a Montecitorio a contagiarsi è stata solo l’irresponsabilità di due parlamentari. Non bastava la deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini, presentatasi il giorno prima con la mascherina. Anche il collega di Forza Italia – ex Movimento 5 dtelle – Matteo Dall’Osso ha deciso di seguirne il (cattivo) esempio. Gironzolando per il Transatlantico e in aula con la protezione. Il motivo: “Lo faccio per difendere gli altri”. Peccato che le mascherine proteggano fondamentalmente solo se si è contagiosi. E che Roma non sia un focolaio del Covid-19.

Dopo la rissa verbale delle scorse ore fra il governo e diverse ragioni, a partire dalla Lombardia – con la teleconferenza interrotta da Attilio Fontana – per arrivare alle Marche dove l’ordinanza del presidente Luca Ceriscioli per chiudere le scuole sarà impugnata in Consiglio dei ministri, ci mancavano solo i cattivi maestri da Montecitorio. Non ha infatti alcun fondamento che i deputati si mostrino in aula con quel genere di protezioni. L’unico risultato è alimentare ansie, fobie e irrazionalità, affaticare gli sforzi di chi davvero lavora sul campo a stretto contatto con i malati, gettare benzina sul fuoco di chi crede che sia scoppiata una guerra mondiale e corre a svuotare scaffali di supermercati che non avrebbero ragione di essere svuotati. Costringendo eserciti di lavoratori a saltare i riposi e rimpiazzare le merci a tutta velocità. Due mascherine in meno a chi servono davvero.

Anche le decisioni del Senato di sottoporre a controllo della temperatura chiunque acceda agli edifici fanno il paio con quello spettacolo: indossare le mascherine in parlamento, “è qualcosa di non fondato sul piano scientifico, così come non è fondato sul piano scientifico che tutti girino con mascherine”, ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il punto non sono tanto i controlli, che dovrebbero essere replicati anche alla Camera, ma il velenoso portato simbolico di vedere due parlamentari fra gli scranni in mascherina. Per giunta, quelle “chirurgiche” ed eventualmente del tutto inutili allo scopo. Dunque una vera e indecente mascherata di carnevale.

Dopo una settimana di bombardamento mediatico sotto tutti i punti di vista, di toni oltre ogni limite, di informazioni vere, presunte o fasulle accatastate senza discernimento l’una sopra l’altra, in definitiva di narrazione angosciante più da film catastrofico hollywoodiano che da reale ma circoscritta emergenza sanitaria, quella roba è una specie di tossica ciliegina sulla torta. Un paese che al momento rischia più per le pesanti ricadute economiche che per le conseguenze sanitarie, e che dovrebbe fare di tutto per scacciare il panico e proseguire – con le dovute accortezze – la propria vita, si ritrova quel trucco carnascialesco a punteggiare di celestino i banchi dell’aula più importante per la vita associata.

“Lo faccio prima di tutto perché sono un medico e so che l’unica prevenzione è non trasmetterla agli altri e non prenderla io, quindi la mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono fare” ha spiegato un paio di giorni fa Baldini. In una dichiarazione che, considerata in quel contesto, si commenta da sola. Ogni altra misura può forse (forse: al momento non ha ragione di esistere neanche la misurazione della febbre nelle stazioni ferroviarie, ha spiegato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli) avere un senso, dall’accesso ai soli addetti ai lavori a Palazzo Madama e presto a Montecitorio alla sospensione delle visite scolastiche fino appunto agli scanner termici agli ingressi, specie in un luogo come il parlamento che in effetti mette insieme persone da ogni parte d’Italia. Ma presentarsi in aula con le mascherine significa spargere allarmismo senza coscienza.

Di nuovo, la politica dovrebbe fornire un esempio di maturità. Ogni passo, ogni frase, ogni parola, ogni immagine, ogni previsione in questi giorni dovrebbe essere pesata al grammo, diffusa dopo dieci verifiche, eventualmente taciuta se non si ha la ragionevole certezza che possa essere utile piuttosto che inutile se non dannosa.

Al contrario, stiamo assistendo giorno dopo giorno a spettacoli di cui nessuno ha bisogno in questo momento se non, forse, l’egocentrismo di chi li porta su un palco tanto importante.

