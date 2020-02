Con queste tre impostazioni puoi controllare cosa vedono i tuoi figli su TikTok

26 Febbraio 2020 – 20:27

Sull’app sono in arrivo funzioni per monitorare l’esperienza d’uso dei figli direttamente dallo smartphone dei genitori, ma anche al momento è possibile esercitare un controllo su aspetti come la tipologia di contenuti visibili e il tempo che è possibile trascorrere all’interno dell’app in una giornata.

Fonte: Fanpage Tech