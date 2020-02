Brave: dall’errore 404 alla Wayback Machine

26 February 2020 – 18:14

Quando il browser Brave incontra l’errore 404 suggerisce all’utente di consultare una versione precedente della pagina archiviata su Wayback Machine.

Fonte: Punto Informatico