Amazon apre il suo primo supermercato senza casse

26 February 2020 – 11:09

Il nuovo negozio Amazon Go a Seattle (foto: Chona Kasinger/Bloomberg via Getty Images)Amazon punta sempre di più a entrare nella grande distribuzione. E a Seattle ha aperto il primo negozio senza casse che vende anche frutta e verdura fresche. Un altro passo verso un intero supermercato cashierless. Il colosso dell’ecommerce ha inaugurato il 24 febbraio il suo primo Amazon Go Grocery nella città dove ha il suo quartier generale. Si tratta di un supermercato a tutti gli effetti, con 996 metri quadrati di scaffali contro i 100-120 metri quadrati dei 25 negozi Amazon Go aperti fin qui negli Stati Uniti.

Il principio di fondo resta lo stesso: fare la spesa senza dover sostare in cassa per pagare. Anche nel nuovo supermercato non ci sono cassieri, ma solo personale addetto al riordino delle merci e all’assistenza clienti. Qualche modifica è stata fatta sui sensori, le telecamere e i lettori con tecnologia Rfid per riuscire a tracciare soprattutto i prodotti sfusi, ma per il resto la tecnologia installata è rimasta la stessa.

I clienti accedono al supermercato aprendo l’app sul cellulare e possono fare la spesa semplicemente prendendo dagli scaffali i prodotti che desiderano. Tecnologia computer vision e l’intelligenza artificiale fanno il resto, e addebitano automaticamente la spesa sull’account del cliente.

A cambiare è però la quantità dei prodotti offerti. Nell’Amazon Go Grocery si possono acquistare piatti pronti, carne e anche prodotti freschi come frutta, verdura e altri prodotti biologici che provengono dagli stessi fornitori della catena Whole Foods, acquisita da Amazon nel 2017. Ma oltre alla gamma bio e al cibo, il nuovo supermercato offre anche prodotti di altri marchi e diverse tipologie di merce, per consentire a varie categorie di clienti di poter fare una spesa completa.

Il nuovo supermercato di Amazon apre un ulteriore fronte nella competizione con i rivali del colosso Walmart, che al momento resta la catena di grande distribuzione preferita dagli americani. Ma Amazon Go Grocery punta anche a far crescere la presenza di Amazon oltre l’ecommerce, perché “i clienti fanno la spesa in molti modi e in molti posti diversi. A volte preferiscono che venga consegnata a domicilio, altre volte vanno in negozio e in altri casi vanno da Whole Foods. Il nostro compito è immaginare come poter dare un valore aggiunto”, ha dichiarato il vicepresidente della catena di negozi, Dilip Kumar.

