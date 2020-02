Tesla Model Y, il bagagliaio è una bella sorpresa

25 Febbraio 2020 – 16:48

Tesla Model Y si presenta non soltanto con una grande autonomia, ma anche con un grande spazio di carico che può essere dedicato a 2 passeggeri aggiuntivi o ad un grande spazio nel bagagliaio.

The post Tesla Model Y, il bagagliaio è una bella sorpresa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico