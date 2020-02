Se ti invitano in questo gruppo WhatsApp, non accettare: attenzione alla trappola porno

25 February 2020 – 16:08

Una delle campagne di phishing più diffuse negli ultimi mesi nel mondo ha visto per protagonista involontaria l’app di messaggistica istantanea WhatsApp, della quale alcuni truffatori hanno copiato la grafica per creare finte pagine di invito a gruppi per la diffusione di materiale pornografico.Continua a leggere



Una delle campagne di phishing più diffuse negli ultimi mesi nel mondo ha visto per protagonista involontaria l’app di messaggistica istantanea WhatsApp, della quale alcuni truffatori hanno copiato la grafica per creare finte pagine di invito a gruppi per la diffusione di materiale pornografico.

Continua a leggere Una delle campagne di phishing più diffuse negli ultimi mesi nel mondo ha visto per protagonista involontaria l’app di messaggistica istantanea WhatsApp, della quale alcuni truffatori hanno copiato la grafica per creare finte pagine di invito a gruppi per la diffusione di materiale pornografico.

Fonte: Fanpage Tech