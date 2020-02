Se chiudi le app dalla schermata del multitasking il tuo iPhone diventerà più lento

25 Febbraio 2020 – 20:28

La schermata di iOS serve a rendere più semplice passare da un'app all'altra ma in molti pensano che tenerla in ordine serva a velocizzare le operazioni del telefono. In realtà l'effetto ottenuto è il contrario: il sistema operativo è costretto a lavorare di più alla successiva riapertura delle app chiuse.



Fonte: Fanpage Tech