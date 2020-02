Revolut ora vale 5,5 miliardi di dollari

25 Febbraio 2020 – 13:48

Revolut chiude con successo un nuovo round di investimenti e raggiunge un valore complessivo da 5,5 miliardi di dollari con ambizioni espansive.

