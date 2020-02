Questa rivoluzione di WhatsApp arriverà anche su PC: ecco come sarà

25 February 2020 – 16:26

In attesa del rilascio ufficiale del tema scuro di WhatsApp per iPhone e per Android, iniziano ad arrivare i primi indizi sull'introduzione di questa nuova modalità grafica anche nella versione web della celebre piattaforma e nelle applicazioni stand-alone, da tempo disponibili per Mac e per Windows.



Fonte: Fanpage Tech