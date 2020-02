Lenovo ThinkPad: novità per le serie T, X e L

25 February 2020 – 16:44

Novità da Lenovo per la gamma ThinkPad: presentati nuovi laptop per le serie T, X e L, arriveranno sul mercato entro i prossimi mesi.

The post Lenovo ThinkPad: novità per le serie T, X e L appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico