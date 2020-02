La Luna come la vedevano dall’Apollo 13

25 February 2020 – 12:22

Un bellissimo filmato della Nasa ci porta davanti agli occhi la bellezza del nostro satellite naturale in alta definizione. Lo fa grazie alle immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda orbitante che monitora la Luna, e attraverso un montaggio che riprende le inquadrature di una delle missioni di esplorazione spaziale più memorabili della storia: l’Apollo 13, un viaggio andata e ritorno verso la Luna – senza alcuno sbarco – in cui i tre astronauti a bordo, a causa di un problema tecnico, furono costretti a rientrare sulla Terra in emergenza. E per fortuna ce la fecero.

(Credits: Data Visualization by: Ernie Wright (USRA) Video Produced & Edited by: David Ladd (USRA) Music provided by Universal Production Music: “Visions of Grandeur” – Frederick Wiedmann)

The post La Luna come la vedevano dall’Apollo 13 appeared first on Wired.

Fonte: Wired