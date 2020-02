Il coronavirus ai tempi dei social (o viceversa?)

25 February 2020 – 15:49

Dalla paura all’ironia, andata e ritorno: il coronavirus, le dinamiche innescate sui social e l’influenza delle piattaforme sul sentimento comune.

The post Il coronavirus ai tempi dei social (o viceversa?) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico