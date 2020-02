Honor, Realme, Sony, Huawei: gli smartphone presentati nonostante tutto

25 February 2020 – 20:36

Nonostante l’annullamento del Mobile World Congress, a Barcellona un ristretto gruppo di aziende ha scelto di presentare comunque le novità previste per la fiera che non c’è. Huawei e Honor hanno confermato le sessioni demo già organizzate in città

Fonte: La Stampa