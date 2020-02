Coronavirus: Lombardia e Veneto, Waze segnala strade chiuse

25 February 2020 – 18:20

La community di Waze si è messa all’opera per segnalare agli utenti dell’applicazione le strade in Lombardia e Veneto rese inaccessibili dai blocchi imposti per l’emergenza coronavirus.

The post Coronavirus: Lombardia e Veneto, Waze segnala strade chiuse appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico