Chrome 80: nuovo update per una vulnerabilità

25 February 2020 – 19:20

Al via il rilascio di un aggiornamento per la versione 80 di Chrome: risolti tre problemi di sicurezza, uno dei quali legato a una vulnerabilità.

