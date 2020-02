C’è il trailer di Self Made, miniserie su una miliardaria che ha fatto la rivoluzione

25 February 2020 – 18:08

“Capelli fantastici portano a fantastiche opportunità”: è questo il mantra di Madam C. J. Walker, o meglio della protagonista a lei ispirata della nuova miniserie Netflix Self Made. A interpretarla, l’attrice premio Oscar Octavia Spencer. Gli otto episodi raccontano le vicende di quella che è divenuta la prima imprenditrice miliardaria afroamericana, che alla fine dell’Ottocento ha fondato un impero della cosmetica. Come si vede nel trailer diffuso in queste ore, infatti, Walker era una semplice lavandaia quando, trovato un rimedio casalingo miracoloso per ridurre la caduta dei capelli, ebbe l’idea di commercializzarlo.

In ogni caso, la via del successo non fu per niente facile in un’epoca in cui al sesso femminile era preclusa in pratica qualsiasi opportunità di business e il razzismo restava imperante negli anni immediatamente successivi alla guerra civile. Fra drammi personali e ostacoli commerciali, Walker riuscì in ogni caso a ingrandire la sua attività, complice una comunità capace di sostenerla e soprattutto una determinazione senza pari: diceva infatti di voler diventare ricca come “Carnegie, Ford e Rockefeller messi assieme”.

La miniserie Self Made è tratta dalla biografia On Her Own Ground scritta da A’Lelia Bundles e mira appunto a narrare la storia inedita e “altamente irriverente” di una pioniera degli affari. Nel cast, oltre a Spencer, ci sono i volti della comica Tiffany Haddish, dell’attrice Carmen Ejogo (True Detective) e dell’attore Blair Underwood (Quantico, When They See Us). Gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 20 marzo.

