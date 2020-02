Auto elettrica e ricarica, l’importanza della potenza giusta

25 February 2020 – 12:22

Avere a disposizione diverse opzioni per effettuare il pieno. Oggi, questo è già realtà per chi ha acquistato un’auto elettrica e chi sta pensando a un eventuale acquisto futuro può stare tranquillo.

A fianco dei punti di ricarica pubblica (che stanno progressivamente sostituendo i tradizionali distributori) si stanno, infatti, sviluppando e diffondendo infrastrutture dedicate al rifornimento presso abitazioni e luoghi di lavoro. Quest’ultime possono apportare grandi benefici in termini di libertà e flessibilità d’utilizzo rispetto alle classiche stazioni di servizio a combustibili fossili. A patto di essere studiate in relazione ai bisogni individuali.

Innanzitutto, bisogna dire che si può ricaricare un veicolo elettrico con una normale presa di corrente. L’installazione e l’adozione di una wallbox risultano, però, molto appetibili: il processo diventa più sicuro e più veloce, poiché si può assorbire una potenza superiore (solitamente fino a 3,7 kW oppure 7,2 kW). Senza dimenticare la possibilità di sfruttare tecnologie “intelligenti” per gestire l’operazione da remoto. Per esempio, nel caso di un veicolo come la Nissan Leaf (con accumulatore da 40 kWh) ciò significa poter passare dal 20% all’80% della capienza della batteria in circa 4 ore con un impianto di ricarica da 6 kW.

Il rifornimento “dolce” risulta così la soluzione ottimale per sfruttare al meglio i momenti in cui l’automobile è ferma per un periodo prolungato. Basti pensare alla notte, ma anche all’arco di una giornata lavorativa o di una gita fuoriporta. E pone altri vantaggi da considerare: aiuta a preservare l’efficienza del pacco batteria (come ha dichiarato il premio Nobel per la chimica Sam Whitthingam) estendendone la fase d’utilizzo. Promuove, inoltre, allo stesso tempo l’adozione delle tariffe più economiche sul mercato. In Italia, per esempio, il costo medio dell’energia elettrica per una ricarica privata è di 0,2301 €/kWh (fonte Eurostat). L’approvvigionamento presso le stazioni pubbliche veloci e superveloci si aggira, invece, intorno a 0,40-0,50 €/kWh. Cambia quindi il tradizionale parametro quantitativo (euro/litro) per eseguire il rabbocco delle vetture, e soprattutto, si modificano i comportamenti, più vicini ai bisogni individuali.

Tra le numerose proposte di wallbox attualmente in vendita, molto interessante la JuiceBox di Enel X. Disponibile in tre versioni, corrispondenti a tre diversi livelli di potenza (rispettivamente 3, 7 e 22 kW), consente di controllare in tempo reale lo stato di ricarica dell’auto elettrica attraverso il proprio smartphone, soddisfacendo svariate esigenze per effettuare il rifornimento. Conviene qui ricordare che la Legge di bilancio 2019 introduce la detrazione fiscale al 50% (recuperabile in 10 anni) per l’acquisto e la posa in opera d’infrastrutture di ricarica (comprese le spese di aumento della potenza del contatore fino a 7 kW) per veicoli alimentati a energia elettrica, fino a un massimo di 3.000 €. Si tratta di un importante segnale per il rafforzamento dell’e-mobility, che prosegue quanto previsto dalle “misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica” contenute nel decreto legislativo 257/2016.

In caso di tragitti medio-lunghi, invece, risulta opportuno l’utilizzo di strutture ad alta potenza (superiori a 50 kW), che stanno dando vita a una rete di distribuzione diffusa lungo tutta la Penisola. La geografia della mobilità elettrica si sta trasformando velocemente, così come le offerte commerciali (sempre più simili al mondo della telefonia). Gli ingredienti alla base della rivoluzione elettrificata restano però intatti: personalizzazione, semplicità e comodità.

