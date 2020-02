Will Arnett risponde alle domande a tema Will Arnett più cercate su Google

24 Febbraio 2020 – 21:03

L’attore e doppiatore canadese Will Arnett è la voce di BoJack Horseman, la serie animata cult che abbiamo imparato ad apprezzare grazie a Netflix. In questa Autocomplete Interview di Wired, l’attore – noto anche per il suo ruolo in Arrested Development – si racconta rispondendo alle domande che le persone fanno a Google sul suo conto.

Will Arnett è nato in Canada, a Toronto. Non è parente di Michael Keaton, ha due figli e il suo primo film risale a metà anni Novanta: era Ed’s Next Move, (ma se non lo conoscete no problem, lui stesso ammette che la sua parte era risibile).

Gli utenti su Google vogliono anche sapere cosa fa per stare in forma, quanto vale a livello patrimoniale – che indiscreti! – e come ha fatto ad affermarsi nel mondo dello spettacolo: tutte domande a cui facciamo rispondere lui, che sicuramente è il più titolato a farlo.



The post Will Arnett risponde alle domande a tema Will Arnett più cercate su Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired