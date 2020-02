UE e riconoscimento facciale: tutti nel database?

24 Febbraio 2020 – 19:48

Già da mesi in Europa si sta lavorando alla creazione di un sistema unico per il riconoscimento facciale condiviso da tutti gli stati membri.

The post UE e riconoscimento facciale: tutti nel database? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico