Tutto come previsto: il Coronavirus abbatte il titolo Tesla

24 February 2020 – 18:52

Come da previsioni, al primo sussulto in Borsa il titolo Tesla è nuovamente crollato: il valore è alto per motivi solidi, ma non è sufficientemente affidabile e quindi è destinato a restare volatile.

The post Tutto come previsto: il Coronavirus abbatte il titolo Tesla appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico