Star Wars: e se fosse in arrivo un film ambientato a Exegol?

24 February 2020 – 11:37

La saga cinematografica di Star Wars si è conclusa lo scorso dicembre con l’uscita nelle sale de L’ascesa di Skywalker. O, per la precisione, si è conclusa la saga legata agli Skywalker: Disney e Lucasfilm, in realtà, hanno intenzione di continuare a sfruttare ancora a lungo il marchio, non solo con le serie televisive (The Mandalorian in primis) che arrivano su Disney+, ma anche con altre uscite nelle sale. I piani per i nuovi lungometraggi non sono ancora ufficiali né molto chiari, ma iniziano in ogni caso a uscire alcune indiscrezioni che annunciano nuove direzioni. In particolare, il magazine americano Deadline parla con una certa probabilità di un film ambientato a Exegol.

Il progetto sarebbe affidato al regista di Sleight J.D. Dillard e allo sceneggiatore di Luke Cage e Agents of Shield Matt Owens. La storia si svolgerebbe, dunque, sul pianeta visto ne L’ascesa di Skywalker, ovvero la sede segreta dove i Sith per decenni hanno coltivato il culto del redivivo Palpatine, costruendo al contempo una flotta fantasma pronta ad annientare la Resistenza dei ribelli. Non ci sono ulteriori dettagli a riguardo e non è ancora ben chiaro se il nuovo titolo sia davvero destinato al grande schermo oppure possa finire nel già nutrito catalogo di Disney+.



La politica cinematografica riguardante Star Wars è da sempre trattata con grande cautela: nonostante alcune critiche, L’ascesa di Skywalker è stato un successo commerciale che ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari, anche se è ancora fresco il flop dello spin-off Solo: A Star Wars Story. Il successo di The Mandalorian, invece, spingerebbe a concentrarsi con minor rischio sul mezzo televisivo. Ciò non toglie che ci siano già progetti in corso per ulteriori uscite al cinema: Rian Johnson, già regista de Gli ultimi Jedi e forte del suo recente exploit con Knives Out, starebbe lavorando a una trilogia destinata alle sale, mentre in ballo ci sarebbe anche un ulteriore pitch a firma di Kevin Feige, il boss di Marvel Studios.

