Sarà Bernie Sanders a sfidare Donald Trump?

24 February 2020 – 11:52

(foto: Marc Piscotty/Getty Images)Il senatore Bernie Sanders ha vinto con ampio margine la tappa del Nevada delle primarie dei democratici, terzo round finora per decidere chi sfiderà Donald Trump nella corsa alla casa bianca delle elezioni 2020. Il senatore 78enne del Vermont ha consolidato così il suo status di favorito per la nomination, ottenendo il 46,6 per cento dei delegati del partito. Al secondo posto e al terzo posto, a breve distanza fra loro, sono arrivati rispettivamente Joe Biden e Pete Buttigieg, con rispettivamente il 19,2 e il 15,4 per cento dei delegati.

Il risultato di Sanders in Nevada segue l’onda della vittoria nel New Hampshire, soprattutto sull’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, con il quale era praticamente finito in parità nell’Iowa. “Vinciamo insieme la nomination, sconfiggiamo Trump e trasformiamo il paese”, ha esultato Sanders, parlando dal Texas, tra gli stati cruciali per l’incoronazione del candidato democratico, dove si voterà il prossimo 3 marzo, il cosiddetto Super Tuesday. Ma la sua corsa alle primarie si annuncia più complicata del previsto, fra un supporto sempre maggiore di Trump, le tante ostilità fra le fila dem e la questione della Russia.

I complimenti di Trump

Dopo il risultato, Trump ha parlato di una “grande vittoria” per Sanders, dicendo che si augura che il candidato venga trattato in “maniera equa” durante l’iter che porterà a designare il democratico che lo sfiderà (“non fartela portare via”, ha detto al senatore del Vermont su Twitter). Trump ha detto ai giornalisti, prima di partire per un viaggio in India, di aver soltanto letto della presunta interferenza russa nella campagna di Sanders, ma di non aver ricevuto nessuna comunicazione. Come riporta la Cnn, in realtà, la dichiarazione del tycoon contraddice una fonte che avrebbe riferito alla testata che invece Trump è stato ben informato sulla questione, com’è naturale che sia.

Le interferenze russe

In pratica, è emerso che, secondo l’intelligence americana, i russi stanno aiutando sia Donald Trump sia Bernie Sanders. Dopo quanto riportato dal New York Times sulla replica di un Russiagate 2.0 con nuovi strumenti, il Washington Post ha rivelato che anche Sanders starebbe beneficiando dell’aiuto russo. Il senatore ha subito replicato, tentando di smarcarsi dai comportamenti di Trump che invece ha sempre negato, dal 2016 in poi. “Non mi interessa, francamente, chi Putin voglia che diventi presidente. Il mio messaggio a Putin è chiaro: stai lontano dalle elezioni americane e come presidente mi assicurerò che tu lo faccia”, ha detto Sanders, ammettendo di aver ricevuto informazioni sulle intereferenze più di un mese fa e di non averle rivelate in quando non si divulgano contenuti di briefing dell’intelligence.

Russiagate is being deployed against Bernie Sanders, as we warned would happen. Of course “It is not clear what form that Russian assistance has taken.”

Unfortunately Sanders implies that some of the made up “Bernie Bros” online is russian interference https://t.co/1ULw5XyWiO

— Rania Khalek (@RaniaKhalek) February 21, 2020

Sul perché i russi stiano aiutando Sanders ci sono ancora molte ombre. Se è chiaro il motivo per cui il Cremlino sostiene Trump – una figura che ha di fatto lavorato per distruggere le relazioni degli Stati Uniti dal dopoguerra a oggi sotto l’egida dello slogan America First – appare più controverso l’appoggio a Sanders. Se in passato il senatore si opposto alla politica estera americana durante la Guerra fredda, più di recente ha invece votato contro le sanzioni americane alla Russia. E il manager della sua campagna elettorale del 2016, Tad Devine, aveva lavorato proprio con lo stratega di Trump, Paul Manafort, ora in carcere per il Russiagate. In realtà, una possibile teoria riportata dai media americani è che a Putin converrebbe la vittoria di Trump e la leadership di Sanders anche per polarizzare il dibattito fra i due, rendendo più facile per i troll russi intervenire e manovrare le elezioni.

Chris Matthews just compared Bernie’s victory in Nevada to the Nazis taking control of France.

Incredibly offensive thing to say about someone from a family of holocaust survivors. pic.twitter.com/t29L4K4iHm

— Justice Democrats (@justicedems) February 22, 2020

Cosa succede fra i democratici

Certo è che queste rivelazioni sono solo un primo scossone di quello che si annuncia un vero e proprio terremoto fra i democratici, già molto critici nei confronti del socialismo di Sanders. Il commentatore politico Chris Matthews su Msnbc ha addirittura accostato la vittoria di Sanders alla sconfitta della Francia da parte della Germania nazista nel 1940. Un’uscita spiacevole per molti, che hanno ricordato che la famiglia del senatore è stata uccisa dai nazisti. Ma fra le fila dell’establishment democratico Sanders è visto come una minaccia, e lo spettro del Russiagate diventa, secondo vari analisti, un’arma comoda per molti sia per attaccare Trump che per rivalersi sul favorito dem alla corsa alla Casa Bianca.

