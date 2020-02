Realme X50 Pro 5G: un nuovo top di gamma (abbastanza) economico

24 February 2020 – 11:56

(Foto: Realme)A chi era abituato ai prezzi low cost della casa cinese, può far storcere il naso la politica di prezzi di Realme X50 Pro con modulo 5G, ma se si considera tutto l’hardware messo a disposizione e si confronta il costo con quello dei rivali più blasonati allora certo lo si può considerare un modello abbastanza abbordabile. Il nuovo smartphone è stato ufficializzato con un evento in streaming, data la cancellazione del Mwc 2020 di Barcellona.

Il nuovo X50 Pro 5G monta il prestante chip Snapdragon 865 con processore octa-core 7 nm euv a 2,84 GHz e scheda grafica Adreno 650 con motore di intelligenza artificiale di quinta generazione. Il raffreddamento è garantito da una camera di vapore di ultima generazione. La ram parte da 8 gb fino a 12 gb, lo spazio di archiviazione è di tipo Ufs 3.0 con Turbo Write che lavora in scrittura a 730-760 mb/s e in lettura fino a 1700-1900 mb/s. Il sistema operativo è basato su Android 10 con interfaccia proprietaria Realme Ui.

Oltre al 5G c’è il supporto alle reti wifi 6 fino a 9,6 Gbps per il massimo della velocità sia in mobilità sia a casa (con un router compatibile e la necessaria banda, va da sé). La batteria è da 4200 mAh con ricarica rapida a 65 watt per ricaricare fino al 100% in appena 35 minuti (20 minuti per il 60%). Doppio l’altoparlante Dolby Atmos con feedback tattile.

(Foto: Realme)La fotocamera dei precedenti modelli era buona, ma non stravolgente. Per Realme X50 Pro si parte da una doppia selfie camera nel foro con sensore 32 megapixel e grandangolo da 8 megapixel; possibile anche girare video selfie a 120 fps in slow motion stile nuovi iPhone. Sul retro ci sono quattro sensori. Quello principale è un Samsung Gw1 da 64 megapixel, accompagnato da un tele ibrido 20x da 12 megapixel e grandangolo da 8 megapixel e 119 gradi, infine sensore monocromatico da 2 megapixel per ritratti.

Si pensa ai gamers non solo per il processore e ram, ma anche per lo schermo super amoled da 6,44 pollici full hd+ in 20:9, hdr10+, piena copertura dei colori e frequenza di aggiornamento di 90 Hz e di campionamento di 180 Hz.

Sotto al pannello c’è il sistema di riconoscimento delle impronte digitali su un’area del doppio rispetto al passato e con una velocità di scansione di appena 0,27 secondi. Merito della tecnologia G3.0 che prevede anche l’uso di luce bianca che migliora l’iter per più precisione e, dunque, sicurezza.

I prezzi, dunque: la versione di base da 8 gb di ram e 128 gb di memoria interna costerà 599 euro, quello da 8 gb + 255 gb 669 euro e infine quella da 12 gb + 256 gb 749 euro. Nel confronto con i 399 euro di partenza del precedente top di gamma X2 Pro il salto è notevole, ma anche il miglioramento a livello hardware.

