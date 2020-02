Offerte eBay: laptop Acer con Core i7 a 549 euro

24 February 2020 – 13:28

Tra le offerte eBay di oggi anche un laptop Acer Aspire con processore Intel Core i7 e Windows 10 al 35% di sconto sul prezzo di listino.

The post Offerte eBay: laptop Acer con Core i7 a 549 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico