Mate Xs, prime impressioni (e video) sul nuovo smartphone pieghevole di Huawei

24 Febbraio 2020 – 18:03

Esattamente a un anno di distanza dal suo primo pieghevole l’azienda cinese ribadisce che su questo terreno vuole dire la sua. Lo fa presentando in diretta streaming (a causa del coronavirus) il nuovo Huawei Mate Xs che proverà a sedurre i consumatori grazie al design e ai contenuti tecnologici. Dal punto di vista estetico, a dire il vero, è molto simile, per non dire uguale, al modello Mate X fatto vedere al Mobile World Congress 2019. Lo smartphone ha infatti mantenuto sia il design ad ali di falco sia le dimensioni dei display: quello principale da 6,6, quello secondario da 6,38 pollici, mentre aperto raggiunge gli 8 pollici di diagonale.

Sono diverse però le migliorie dei progettisti. Nuova è per esempio la cerniera in metallo liquido che offre ora un doppio vantaggio: tende in modo ottimale il display quando è aperto, e lo tiene saldamente chiuso quando viene usato in questa modalità. Inoltre la cerniera ci è parsa anche molto più resistente di quella adottata sul prodotto dell’anno scorso.

Nuovo è anche il modo in cui è stato realizzato il display che questa volta sfrutta una struttura polimerica a due strati, innovazione già usata nell’industria aerospaziale e automobilistica. I due film sono incollati con un adesivo trasparente ma questo elemento non compromette le prestazioni visive: ottima ci è parsa sia la qualità che la luminosità delle immagini.

Rimane però la delicatezza dello schermo, sensibile ai graffi perché di fatto è sempre esposto direttamente alle superficie di contatto. Per ovviare a questo problema Huawei ha applicato al display un terzo layer costituito da una pellicola protettiva rimovibile. Non è al momento chiaro se questa operazione possa essere fatta in autonomia dall’utente.

Il nuovo Huawei Xs porta in dote anche un 5G ai vertici di categoria merito dell’integrazione del recentissimo chipset Kirin 990 5G che secondo quanto riferito dal Ceo Richard Yu, garantisce le prestazioni migliori del mercato sia in termini di velocità, sia per quanto riguarda la stabilità del segnale e la possibilità di sfruttare tutte le bande esistenti.

Anche il comparto fotografico è stato ulteriormente migliorato. Il Huawei Mate Xs può fare affidamento sul collaudato sistema SuperSensing Quad Camera realizzato in collaborazione con Leica. In modo puntuale si compone di: una camera principale da 40MP (grandangolare, f/1,8), una fotocamera ultra grandangolare da 16MP (f/2,2), un teleobiettivo da 8MP (f/2,4, OIS) e una fotocamera 3D Depth Sensing Camera.

Come per il Mate 30 Pro le immagini risultano perfettamente stabili grazie alla combinazione di OIS e Image Stabilization con il supporto dell’intelligenza artificiale, si può usare uno zoom ottimo 3X che arriva in digitale a 30X e sfruttare l’eccezionale sensibilità ISO che arriva a 204.800.

Inoltre, il telefono pieghevole supporta nativamente una modalità Multi-Window, che consente di visualizzare e interagire con due app affiancate migliorando in modo tangibile il multitasking. Testo, immagini e documenti possono essere trasferiti con la stessa facilità con cui si trascina il contenuto da un’applicazione all’altra. Quando due app sono aperte contemporaneamente, gli utenti possono lanciarne una terza utilizzando la funzione Floating Window.

La batteria è sempre quella da 4500 mAh che può essere ricaricata con la tecnologia veloce SuperCharge a 55w. Il Huawei Mate Xs ha preinstallato il sistema operativo Andorid 10, con interfaccia EMUI 10.0.1, ma come è noto manca la certificazione per l’utilizzo delle applicazioni di Google. Questo significa che l’utente deve usare per forza l’App Gallery e altre applicazioni di servizio per scaricare tutto ciò che serve.

«Stiamo lavorando intensamente perché gli utenti italiani possano avere la migliore esperienza d’uso possibile con questo prodotto e con i prossimi che lanceremo in futuro», ha detto a Wired Isabella Lazzini, marketing & retail director di Huawei Italia. «La nostra App Gallery consente di accedere già a oltre 55 mila applicazioni, e questo numero è in costante aumento ma ci stiamo impegnando per rendere ancora più facile l’accesso alle app importanti e su questo punto faremo un annuncio nei prossimi giorni. Una cosa è sicura, continuiamo a puntare tutto sull’innovazione tecnologica per offrire ai consumatori i prodotti più evoluti del mercato, per noi da sempre vero elemento distintivo».

La data di commercializzazione del Huawei Mate Xs in Italia non è stata ancora comunicata ma si conosce già il prezzo: 2599 euro, cifra che identifica questo prodotto come oggetto premium, inevitabilmente per pochi.

