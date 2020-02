Huawei svela il tablet MatePad Pro e il notebook MateBook X Pro

24 February 2020 – 18:05

(Foto: Huawei)Huawei ha oggi tolto i veli da diversi prodotti. La copertina se l’è meritata naturalmente il nuovo pieghevole Huawei Mate Xs (la nostra anteprima) che arriverà anche in Italia. Ma sugli scaffali online e offline del Bel Paese giungeranno anche altri due gadget molto interessanti come il portatile Huawei MateBook X Pro e il tablet Huawei Matepad Pro.

Huawei MateBook X Pro

(Foto: Huawei)Il nuovo portatile Huawei MateBook X Pro punta su una scocca molto sottile (14,6 mm), leggera (1,33 kg) e con poco ingombro visto che il rapporto tra display e fronte è del 91%. Lo schermo è di tipo FullView, si presenta in rapporto 3:2 ed è touchscreen; la risoluzione si attesta sui 3000 x 2000 pixel con densità di 260 ppi.

Con colorazioni Mystic Silver, Space Gray e Emerald Green e logo dorato, l’hardware sfrutta il chip Intel Core di 10a generazione con scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 con speciale sistema di raffreddamento che può passare da essere attivo a passivo a seconda delle necessità. La ram è da 8 o 16 gb di tipo Lpddr3 con memoria da 512 gb o 1 tb di tipo ssd.

Completano il quadro tre porte usb, scheda wifi 802.11 ac dual band, bluetooth 5.0 e una semplice fotocamera webcam da 1 megapixel.

L’uscita è prevista a aprile per prezzi di 1499 euro per la versione di base (Intel i5 con 16 gb ram e 512 gb interni), a 1699 euro (Intel i5 con 16 gb ram e 512 gb interni e 1699 euro per la versione più performante (i7, 16 gb ram e 1 tb).

Huawei MatePad Pro

(Foto: Huawei)Il tablet di casa Huawei MatePad Pro si presenta con una scocca in magnesio, colorazioni Forest Green, Orange, Pearl White e Midnight Grey con design minimalista, ma molto gradevole. Lo schermo è un ips da 10,8 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e densità 280 ppi.

Con dimensioni pari a 246 x 159 x 7,2 mm, il tablet punta sull’interfaccia Emui 10.0.1 basata su Android 10 ed è mosso da un chip Kirin 990 con 6 o 8 gb ram e memoria interna da 128, 256 e 512 gb ufs 3.0 espandibile di ulteriori 256 gb.

Ci sono poi il modulo 5g opzionale, la scheda grafica wifi 802.11 ac dual band, il bluetooth 5.1, un ingresso usb type-c e un jack da 3,5 mm. I prezzi partono da 549,90 euro con la penna a 99,90 euro e la tastiera aggiuntiva a 129,90 euro.

Huawei 5G CPE Pro 2 e WiFi AX3

(Foto: Huawei)Gli ultimi due prodotti presentati da Huawei sono i nuovi 5g Cpe Pro 2 e WiFi AX3 per la connessione veloce senza fili e in mobilità. Il primo abbina wifi 6 e Cpe con fino a 11 bande in 5g e tecnologia super uplink per un upload molto rapido e bassa latenza. Il secondo punta sul chipset Gigahome 650 dual-band dual-concurrent fino a una velocità 3000Mbps. Prezzi da comunicare.

