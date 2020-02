Huawei presenta il pieghevole Mate Xs, il tablet MatePad Pro e un nuovo PC

24 February 2020 – 21:10

Con un evento in tono minore e trasmesso solo in streaming, Huawei ha presentato un tablet per creativi, il laptop MateBook X Pro e una versione aggiornata del suo foldable. Sul finale arriva anche l’annuncio della data di lancio dello smartphone P40

Fonte: La Stampa