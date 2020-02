Ecco come sono i nuovi smartphone Sony Xperia

24 February 2020 – 11:36

(Foto: Sony)Sony ha presentato una nuova coppia di smartphone, Xperia 1 II e 10 II, proprio quelli che dovevano essere protagonisti dell’evento al Mobile World Congress 2020 poi cancellato. La società nipponica ha deciso di mantenere la data, con un evento in streaming per via dell’emergenza coronavirus. I due modelli arriveranno da noi, mentre un terzo chiamato Xperia Pro rimarrà in Asia.

Sony Xperia 1 II

(Foto: Sony)Punta sia sulla connettività 5G veloce sia su una fotocamera davvero prestante il nuovo top di gamma Sony Xperia 1 II che per la prima volta a livello di smartphone può offrire lo scatto continuo a 20 fps così come il tracking Af/Ae e tante soluzioni a livello multimediale.

Con lenti Zeiss, i sensori sono quattro. I principali sono a 12 megapixel uno di tipo dual photo diode con lente 16 mm ed apertura f/2.2, il secondo da 70 mm, stabilizzatore ottico e apertura f/2.4 e terzo sempre stabilizzato e dpd con 24 mm e f/1.7. Il quarto occhio è un 3d iTof per la profondità di campo, mentre il sensore frontale è da 8 megapixel.

L’interfaccia riprende quella delle premiate fotocamere della gamma Alpha con controlli manuali professionali, preset configurati e controllo audio anche grazie al jack 3,5 mm ben presente. Completano il quadro multimediale due speaker Dolby Atmos.

L’hardware si completa con batteria da 4000 mAh, schermo oled 6,5 pollici 4k in 21:9 (e frequenza da 90 Hz) e chip Snapdragon 865 con 8 Gb ram e 256 Gb interni, pesa 181 grammi ed è spesso 7,9 mm.

Sony Xperia 10 II

(Foto: Sony)Il secondo modello, Xperia 10 II, monta sempre il chip Snapdragon 665 con però 4 Gb di ram e 128 Gb di memoria interna e un display oled da 6 pollici fhd+ e in 21:9. La fotocamera è tripla, ma meno prestante con sensore principale da 12 megapixel e lente 26 mm e due da 8 megapixel con lenti da 52 e 16 mm. La fotocamera anteriore è ancora da 8 megapixel.

La batteria è da 3600 mAh, la connettività 4g con un corpo spesso 8,2 mm e pesante 151 grammi.

Sony Xperia Pro

(Foto: Sony)Non arriverà da noi Sony Xperia Pro che è dedicato a un pubblico professionale grazie alla porta hdmi per collegare dispositivi sorgenti e una connettività 5g sia mmW sia sub6. L’idea alla base è quella di fare da ponte per collegare fotocamere e videocamere per uno streaming su rete 5g con istogramma per monitorare il flusso.

L’uscita di Sony Xperia 1 II e Xperia 10 II è prevista per la prossima primavera. Il primo si troverà nelle colorazioni nera e viola, il secondo in bianco e nero a prezzi che non sono stati ancora comunicati.

