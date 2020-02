Coronavirus: Ucraina, violenze per un’email falsa

24 February 2020 – 12:36

È stata sufficiente un’email per scatenare violenze: le tensioni per la diffusione del coronavirus rischiano di far più male della stessa malattia.

The post Coronavirus: Ucraina, violenze per un’email falsa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico