Coronavirus, il reality post apocalittico che ci vede tutti coinvolti

24 February 2020 – 11:36

Sembra che Milano nella giornata di ieri sia stata il set dell’ultimo kolossal post-apocalittico in lancio a Hollywood. Strade semi-deserte, musei e cinema chiusi, persone avvolte da sciarpe e mascherine e supermercati presi d’assalto. Per tutto il giorno sono circolate le immagini degli scaffali dei vari Esselunga, Lidl, Carrefour completamente vuoti, mentre i carrelli pro capite sono schizzati verso l’alto – non era difficile imbattersi in persone con due o più carrelli al seguito riempiti di acqua, pasta, biscotti e carne.

(foto che girano sui social network in queste ore)“Non c’è carestia alimentare”, ha rassicurato in serata il premier Giuseppe Conte. E pensare che anche solo si sia tornati a parlare di carestia in Italia rende bene l’idea della situazione che stiamo vivendo. Scene simili siamo abituati a studiarle sui libri di storia per quanto ci riguarda, mentre volgendo lo sguardo all’estero ci è capitato recentemente di vederle in tv a proposito degli uragani che si sono abbattuti sulle coste statunitensi, o nel Venezuela messo in ginocchio dalla crisi politica. Stavolta è toccato a noi e la causa sta nell’improvvisa esplosione dei casi di coronavirus.

In poche ore si è passati da una manciata di infetti a oltre duecento, si sono registrati i primi decessi e il paese ha compreso la velocità di trasmissione della malattia, che da un’area limitatissima della bassa padana si è già estesa a tutto il nord Italia. Le autorità hanno ordinato la chiusura degli esercizi commerciali, i coprifuoco serali e la sospensione dell’istruzione di ogni grado. E i giornali ci hanno raccontato minuto per minuto tutto questo, usando però uno stile narrativo appunto da kolossal post-apocalittico in lancio a Hollywood, in una gara a chi riusciva meglio a spettacolarizzare una situazione già di per sé delicata.

Dai droni sui paesi in quarantena, alle prime pagine con i volti delle persone decedute rubati da Facebook, agli inviati sulle varie linee rosse sotto pattugliamento, ai reportage dalla “Wuhan d’Italia”, l’affaire coronavirus si è trasformato in un reality show immersivo volto a spingere sempre più in là la nostra esperienza dell’epidemia. Le notizie sono state urlate al megafono solo nella parte che contribuiva ad amplificare questa isteria, mentre le sfaccettature che finivano per ridimensionarla sono state declassate ai trafiletti dei giornali. I titoloni ci hanno raccontato di volta in volta del nuovo decesso registrato in questa o quella zona del nord Italia, per poi dirci solo tra le righe dell’articolo – e nemmeno in tutte le occasioni – che si trattava di persone anziane con altre patologie gravi e per cui ancora non si ha la certezza siano morte proprio per la contrazione del virus.

Si sono sprecate anche le mappature e i grafici per raccontarci per dati l’emergenza in corso, contribuendo però a creare confusione e allarme a causa di traduzioni dall’inglese sbagliate – un esempio su tutti, i guariti (recovered) trasformati in ricoverati. Certa politica ha poi cavalcato tutto questo, lanciando appelli in prima serata e via social a proposito di “chiudere, blindare, sigillare, proteggere” e altri verbi in salsa isolazionista e buttandoci dentro anche i barconi dei migranti – sebbene il coronavirus con l’Africa al momento non abbia nulla a che fare.

La corsa alla scatoletta che ne è derivata, il clima di pre-guerra che stiamo vivendo, è il risultato di tutto questo. Sembra di essere tornati indietro di trent’anni, quando i venti della guerra del Golfo avevano riversato milioni di persone nei supermercati di tutta Italia per accaparrarsi quanto più cibo e acqua possibile, così da riuscire a sopravvivere a un’apocalisse che, almeno dalle nostre parti, non ci fu. E anche questa volta, nell’era del coronavirus, l’apocalisse non ci sarà, almeno a giudicare dai dati e dagli studi in possesso a oggi. E’ questo quello che d’altronde ci stanno dicendo virologi e istituzioni, ma il loro messaggio è schiacciato dalla narrazione univoca dei dettagli più tragici dell’epidemia. Sia chiaro, sminuire il pericolo in corso è il più grande degli errori che si possono fare. La situazione di emergenza c’è, la preoccupazione è lecita e le misure emergenziali sono importanti per prevenire una degenerazione del fenomeno. Gli stessi firmatari di quelle misure e i medici che stanno curando le persone hanno però voluto rassicurarci sul fatto che la fine del mondo non è domani, e neanche dopodomani.

Se la psicologia umana rende ovvio che l’ignoto che abbiamo davanti crei allarme, è quantomeno opportuno che chi ha il dovere di informare – i media – non faccia il solito terrorismo per qualche copia e click in più. Compito dei giornali è quello di dare le notizie in modo equilibrato e in tutti i loro dettagli, senza operazioni chirurgiche di taglia e cuci. Il pericolo c’è, ma la corsa ai supermercati di frotte di persone che quasi vengono alle mani per l’ultima cassa d’acqua come se il pianeta avesse le ore contate non ha nulla a che vedere con i rischi reali. Il problema è che gli unici che possono far rientrare la psicosi collettiva, a questo punto, sono gli stessi che la stanno creando. I media, appunto. Ci aspettano settimane difficili.

Fonte: Wired