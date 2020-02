Anycubic, la stampante 3D è in offerta (-38%)

24 Febbraio 2020 – 19:48

Amazon taglia il prezzo della stampante 3D Anycubic Photon S con LCD, strumento semplificato per progettare e realizzare i primi esperimenti in 3D.

The post Anycubic, la stampante 3D è in offerta (-38%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico