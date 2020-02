Il ministro Roberto Gualtieri per la prima volta su TikTok sul profilo di Fanpage.it

22 February 2020 – 13:03

Il Ministro Roberto Gualtieri si racconta alle telecamere di Fanpage.it in un video inedito pubblicato su TikTok, dove ha parlato di come trascorre il suo tempo libero e dei suoi doveri come Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo di Giuseppe Conte. È la prima volta di un ministro italiano su TikTok.Continua a leggere



Il Ministro Roberto Gualtieri si racconta alle telecamere di Fanpage.it in un video inedito pubblicato su TikTok, dove ha parlato di come trascorre il suo tempo libero e dei suoi doveri come Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo di Giuseppe Conte. È la prima volta di un ministro italiano su TikTok.

Continua a leggere Il Ministro Roberto Gualtieri si racconta alle telecamere di Fanpage.it in un video inedito pubblicato su TikTok, dove ha parlato di come trascorre il suo tempo libero e dei suoi doveri come Ministro dell’Economia e delle Finanze nel Governo di Giuseppe Conte. È la prima volta di un ministro italiano su TikTok.

Fonte: Fanpage Tech