Coronavirus, la psicosi manda down il sito del Ministero della Salute

22 Febbraio 2020 – 11:27

La “psicosi da Coronavirus” sta continuando a crescere in tutta la popolazione e ha portato a difficoltà tecniche per il sito del Ministero della Salute. A quanto pare il grande numero di persone che stanno provando ad accedere al portale ha portato ad un intoppo tecnico che ha mandato down il sito.

Fonte: Fanpage Tech