Zuckerberg è talmente nervoso che i dipendenti devono asciugargli il sudore prima degli eventi

21 February 2020 – 10:34

Un aneddoto riportato all’interno di un libro in uscita su Zuckerberg e la sua azienda riferisce di come i dipendenti debbano rapportarsi con i momenti di ansia del numero uno di Facebook prima delle apparizioni in pubblico. L’azienda ha messo in dubbio la veridicità di quanto riportato, ma il dettaglio sta già facendo il giro dei social.Continua a leggere



Un aneddoto riportato all’interno di un libro in uscita su Zuckerberg e la sua azienda riferisce di come i dipendenti debbano rapportarsi con i momenti di ansia del numero uno di Facebook prima delle apparizioni in pubblico. L’azienda ha messo in dubbio la veridicità di quanto riportato, ma il dettaglio sta già facendo il giro dei social.

Continua a leggere Un aneddoto riportato all’interno di un libro in uscita su Zuckerberg e la sua azienda riferisce di come i dipendenti debbano rapportarsi con i momenti di ansia del numero uno di Facebook prima delle apparizioni in pubblico. L’azienda ha messo in dubbio la veridicità di quanto riportato, ma il dettaglio sta già facendo il giro dei social.

Fonte: Fanpage Tech