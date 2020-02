Tiktok crea le funzioni “genitori” per limitare l’uso dell’app

21 February 2020 – 14:44

TikTok. (Photo by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Su TikTok arriva il pulsante “tempo scaduto“. I genitori potranno avere più controllo sull’uso che i figli fanno del social network che sta spopolando tra i giovanissi e accedere a nuove funzioni per gestire i loro account. Potranno quindi monitorare l’account dei propri figli limitando i contenuti ai quali hanno accesso, stabilendo un tempo massimo di accesso ogni giorno e inserendo dei vincoli sui messaggi privati che si possono ricevere.

Sebbene TikTok sia un’applicazione popolata principalmente da adolescenti, questa funzione prevede che il genitore che intende monitorare l’attività del proprio figlio sia titolare di un account sul social network. Per accedere agli strumenti di controllo basterà aprire il menù delle Impostazioni di benessere digitale facilmente individuabili grazie all’icona a forma di ombrello nel menù delle impostazioni dell’app di Tiktok.

Menù dell’applicazione di TikTok nel quale si portanno attivare le impostazioni di benessere digitale (fonte: tiktok)Limiti di tempo

Per limitare il tempo di uso dell’app è necessario accedere alle impostazioni di benessere digitale e selezionare la voce gestione di screentime.

Sotto-menù dedicato alla gestione dello screentime (fonte: tiktok)Una volta premuta la voce dedicata alla gestione dello screentime è possibile impostare un limite di tempo che va da un minimo di mezz’ora fino a un massimo di 2 ore di navigazione giornaliera.

Se la app rileva il raggiungimento del tempo limite, Tiktok richiederà una password per sbloccare l’applicazione e proseguire la navigazione. In caso contrario bisognerà aspettare la mezzanotte per ottenere nuovamente del tempo utile per navigare sull’applicazione.

Modalità limitata

Un’ulteriore controllo applicabile all’account è la “restricred mode” attivabile dal menù delle impostazioni di benessere digitale.

sotto-menù che permette l’attivazione della modalità limitata di TikTok (Fonte: tiktok)Attivando questa modalità TikTok mostrerà solamente i contenuti che il social network ritiene appropriati per i minori. Così come il controllo dello screentime, anche questa modalità potrà essere disattivata con l’inserimento di una password. Gli strumenti di controllo stono stati resi disponibili per gli utenti del Regno Unito e TikTok li implementerà negli altri paesi nelle prossime settimane.





The post Tiktok crea le funzioni “genitori” per limitare l’uso dell’app appeared first on Wired.

Fonte: Wired