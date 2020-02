Tesla può ripartire a Berlino? Ora la questione è politica

21 February 2020 – 9:57

Tesla ha temporaneamente sospeso la costruzione della Giga Berlin, ma la questione sta assumendo un odore politico e la soluzione sarà trovata quindi tra i tribunali e le file dei partiti.

