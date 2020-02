Su Amazon spunta il kit con la tuta contro il Coronavirus

21 Febbraio 2020 – 20:28

Composto da una tuta protettiva, una mascherina con filtro, dei guanti e (dulcis in fundo) un gel disinfettante per le mani, il kit anticontaggio in vendita su Amazon è la nuova creatura dell’isteria da Coronavirus che sta invadendo l’Italia nelle ultime ore, soprattutto dopo i casi di contagio accertati.

Fonte: Fanpage Tech