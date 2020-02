KidsGuard: un leak per l’app degli stalker

21 Febbraio 2020 – 19:48

Le informazioni e i dati sottratti ai dispositivi delle vittime mediante l’applicazione KidsGuard sono finiti su un server accessibile pubblicamente.

The post KidsGuard: un leak per l’app degli stalker appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico