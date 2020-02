Il ritorno delle console Tiger di Hasbro

21 Febbraio 2020 – 9:23

(Foto: Hasbro)Negli anni ’80 e ’90 le mini console Tiger offrivano soltanto un gioco riproducibile, comandi semplici, schermi di bassa qualità e materiali economici. Insomma, erano ben lontane da alternative come le proposte più raffinate e inevitabilmente costose per esempio di Nintendo eppure avevano un loro pubblico affezionato.

Per questo motivo Hasbro ha deciso di puntare su un nuovo progetto nostalgia riproponendone quattro versioni con gli stessi capisaldi. Ogni mini console avrà un gioco e uno soltanto, uno schermo a cristalli liquidi basilare e un prezzo accattivante di 14.90 dollari per il mercato americano, pari a circa 14 euro al cambio.

I quattro titoli saranno The Little Mermaid (La Sirenetta), Sonic the Hedgehog 3, Transformers: Generation 2 e X-Men Project X. Come si può notare, si mantiene un’altra tradizione delle originali console Tiger ossia il dedicarsi a film attuali o a serie tv (c’era persino quella di Beavis and Butthead) per strizzare l’occhio anche agli appassionati di pellicola o telefilm specifici.

Hasbro ha anticipato di aver migliorato qualche dettaglio, ma è difficile pensare a componenti elaborati per via del costo molto basso e del fatto che rimane l’alimentazione tramite due batterie AA. Più che verosimile che l’esperienza sarà del tutto equiparabile a quella di ormai oltre trentanni fa. Chi potrebbe acquistare queste mini console?

Hasbro aveva già ridato vita con discreto successo ai Tamagotchi con una versione leggermente rimordernata e semplificata. Pensare che le nuove generazioni possano essere attratte da queste mini console è ardito, molto più probabile che il target commerciale sia proprio quello dei nostalgici che potranno così in un solo istante viaggiare nel tempo, tra un sorriso e una lacrimuccia.

A proposito di operazioni vintage, di recente si sono riviste nuove versioni di Commodore 64, Atari 2600 fino alla retro-console multipiattaforma Pocket.

