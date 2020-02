Gli incredibili filtri di Snapchat per trasformare il pavimento in lava e acqua

21 February 2020 – 13:15

La piattaforma di messaggistica effimera continua a sorprendere con l’uscita di filtri in realtà aumentata di alta qualità. Gli ultimi riconoscono il pavimento nelle immagini inquadrtate e lo sostituiscono con una colata di lava o un fiume in piena; come di consueto foto e video si possono poi esportare al di fuori dell’app.Continua a leggere



La piattaforma di messaggistica effimera continua a sorprendere con l’uscita di filtri in realtà aumentata di alta qualità. Gli ultimi riconoscono il pavimento nelle immagini inquadrtate e lo sostituiscono con una colata di lava o un fiume in piena; come di consueto foto e video si possono poi esportare al di fuori dell’app.

Continua a leggere La piattaforma di messaggistica effimera continua a sorprendere con l’uscita di filtri in realtà aumentata di alta qualità. Gli ultimi riconoscono il pavimento nelle immagini inquadrtate e lo sostituiscono con una colata di lava o un fiume in piena; come di consueto foto e video si possono poi esportare al di fuori dell’app.

Fonte: Fanpage Tech