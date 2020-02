Facebook Viewpoints: 5 dollari per la tua voce

21 February 2020 – 9:13

Il social network in blu riconoscerà un compenso pari a 5 dollari a coloro che invieranno una registrazione vocale per migliorarne gli algoritmi.

The post Facebook Viewpoints: 5 dollari per la tua voce appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico