Facebook ti paga per la tua voce

21 Febbraio 2020 – 14:28

Una nuova iniziativa del social network prevede ricompense per gli utenti che decidono di fornire la propria voce per addestrare gli algoritmi di intelligenza artificiale del gruppo. Il contributo renderà più preciso lo smart display Portal e altri servizi forniti dal gruppo Facebook, ma la paga non è alta.

Fonte: Fanpage Tech