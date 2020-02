Disuguaglianza economica specchio di quella stradale: nei paesi poveri, le vittime sono di più

21 Febbraio 2020 – 16:08

I dati diffusi dall’Onu evidenziano che nelle zone in via di sviluppo muoiono in media 72,5 persone ogni 100 mila. Il tasso globale è di 18,2

Fonte: La Stampa