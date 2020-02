BTicino lancia un hackathon sull’intelligenza artificiale

21 Febbraio 2020 – 9:33

(Foto: Corbis)Sempre più aziende stanno approcciando il mondo dei chatbot: spesso sono il punto di contatto con l’intelligenza artificiale, l’avvicinamento a una tecnologia dalle interessanti e grandi possibilità.BTicino, specialista nelle infrastrutture elettriche e digitali degli edifici, ha deciso di lanciare un hackathon a Milano per chiedere aiuto ai giovani talenti informatici. Obiettivo: riuscire a sviluppare un chatbot che riesca a interrogare l’assistente virtuale di BTicino – sviluppato da Logol, società svizzera che opera nel campo dell’intelligenza artificiale e che è partner dell’hackathon –, per rispondere a domande e curiosità su un nuovo prodotto dell’azienda, la linea connessa Living now.

“BTicino è per sua natura innovativa – racconta Luigi Caricato, direttore comunicazione esterna Gruppo BTicino –. Abbiamo creduto nella casa smart prima di tutti. E ora stiamo esplorando il mondo dell’intelligenza artificiale lanciando una sfida che ci permetterà di coinvolgere i migliori giovani talenti del settore. E, allo stesso tempo, di migliorare il servizio nei confronti dei clienti”.

Come è organizzato, che cosa si vince

I ragazzi, divisi in quattro squadre, avranno una giornata di tempo per lavorare sul progetto. L’appuntamento è per mercoledì 4 marzo al Talent garden campus di Milano, con la collaborazione di Wired e di Talent garden.

Il premio per la squadra vincitrice, decretata da una giuria composta da professionisti del settore, sarà la partecipazione al World Summit Ai che si terrà ad Amsterdam il 7 e 8 ottobre 2020. Il forum pensato e dedicato interamente all’intelligenza artificiale dove incontrare tutti gli attori della filiera. Dalle startup, agli investitori, ai ricercatori, agli esperti del settore.

“Questo hackathon fa parte della missione di Logol per sostenere la diffusione di competenze e know how nel campo dell’intelligenza artificiale”, dice Marco Farina, fondatore e ceo di Logol: “Vogliamo contribuire a guidare la rivoluzione dell’ai nella giusta direzione, e per farlo è indispensabile investire nella conoscenza delle nuove generazioni”.

Per informazioni sull’hackathon, visitare il sito www.hackathon.bticino.it

