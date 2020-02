AESVI diventa IIDEA: l’industria gaming in Italia

21 February 2020 – 10:01

AESVI cambia nome e diventa IIDEA: la Italian Interactive Digital Entertainment Association per guardare al futuro dell’industria italiana del gaming.

