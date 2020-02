Sharengo si ferma: i vandali del car sharing non vinceranno

20 February 2020 – 17:51

Il servizio di car sharing elettrico Sharengo si ritira temporaneamente dalle strade di Milano a causa del vandalismo subito sulle auto della propria flotta: tornerà con nuove misure di sicurezza.

The post Sharengo si ferma: i vandali del car sharing non vinceranno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico