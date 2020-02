Le destinazioni multi-color per combattere il winter blues

20 February 2020 – 11:32

Sentite il bisogno di evadere dal grigio delle città e del cielo invernale

(anche se in questi giorni non è poi così male)? La soluzione al winter blues (quella forma di tristezza o depressione che colpisce nei mesi freddi, tecnicamente disturbo affettivo stagionale) potrebbe essere quella di comprare un biglietto aereo o del treno e viaggiare verso le mete più colorate del mondo.

Dalla nostra Burano a Chefchaouen in Marocco, passando per la Colombia, Cuba e la Groenlandia, rifatevi gli occhi con le destinazioni multi-color che trovate nella gallery.

The post Le destinazioni multi-color per combattere il winter blues appeared first on Wired.

Fonte: Wired