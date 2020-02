EDPB sull’affare Google-Fitbit e la privacy

20 Febbraio 2020 – 19:48

Lo European Data Protection Board vuole sgombrare il campo da qualsiasi possibile dubbio legato all’acquisizione di Fitbit da parte di Google.

