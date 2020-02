5 serie tv comiche dalle premesse assurde

Per definizioni le sitcom sono programmi televisivi che si basano sull’ilarità scatenata da alcune situazioni più o meno assurde o paradossali. Le serie tv comiche hanno una lunga tradizione nel portare sul piccolo schermo storie dalle premesse tanto strampalate ed esilaranti. In occasione dei cinque anni dalla fine di uno degli esempi più lampanti di questo trend, Due uomini e mezzo, terminato il 19 febbraio 2015, ecco altri titoli che davvero hanno raggiunto picchi di follia non indifferenti.

1. Tre cuori in affitto



È strano pensare a quante cose abbiano prodotto gli anni Ottanta che al giorno d’oggi sembrano sia avanti anni luce sia profondamente assurde. Un caso lampante è Tre cuori in affitto, sitcom trasmessa dalla rete americana Abc dal 1977 al 1984 e che vedeva protagonisti un bizzarro trio di coinquilini. Janet Wood e Chrissy Snow sono due ragazze che, dopo aver dato una festa d’addio per la loro coinquilina, devono cercare una terza persona che abiti con loro: la soluzione la trovano direttamente nella vasca da bagno, dove durante il party si è addormentato lo scapestrato Jack Tripper (interpretato dal compianto John Ritter). Fin qui tutto normale, se non fosse che le rigide regole dei padroni di casa, i Roper, impediscono le convivenze fra sessi diversi. Nonostante sia un donnaiolo, Jack si finge omosessuale pur di stare con loro e questo ovviamente originerà diverse incomprensioni e situazioni esilaranti. A guardarla con gli occhi di oggi la serie è piena di cliché e stereotipi, ma per quegli anni, in cui la rappresentazione delle persone Lgbt+ era praticamente nulla, sembra quasi pioneristica.

2. Harry e gli Henderson



Nel 1987 il film Bigfoot e i suoi amici un’ignara famiglia in campeggio si ritrova a convivere forzatamente con un enorme gigante peloso. Come se non bastasse, lo stesso concetto fu ripreso dalla serie comica Harry e gli Henderson (questo era anche il titolo originale della pellicola), prodotta dal 1991 al 1993 dalla Amblin Television di Steven Spielberg. Allo stesso modo anche la sitcom mostra i diversi problemi legati alla convivenza col bigfoot Harry, soprattutto dati dalla sua mole, dalla sua goffaggine e dalla sua volontà di uscire liberamente; a questo si aggiungono le vicende personali dei vari membri della famiglia, soprattutto del bel figlio maggiore Ernie, corteggiato dalle vicine di casa. Nonostante tutti i timori di un’eventuale uscita pubblica di Harry, la famiglia si ritrova piacevolmente sorpresa quando la presenza della creatura viene scoperta e in sostanza accettata dalla comunità.

3. Dharma & Greg



Gli opposti si attraggono o quantomeno è quello che accade, anche in modo estremo, in Dharma & Greg, sitcom culto della fine degli anni Novanta (andò infatti in onda dal 1997 al 2002) creata da Chuck Lorre (The Big Bang Theory, The Kominsky Method). La serie è incentrata sui personaggi del titolo, interpretati rispettivamente da Jenna Elfman (ora in Fear the Walking Dead) e Thomas Gibson (visto negli scorsi anni in Criminal Minds), che sono una coppia che si innamorano e si sposano nonostante il loro background completamente diverso: Dharma è figlia di una coppia di hippie, fa l’insegnante di yoga ed è tutta meditazione e vegetarianesimo; Greg, invece, è di estrazione sociale più elevata, ha avuto un’educazione di alto livello ed è un avvocato di grido. Lo scontro fra i loro due mondi apparentemente inconciliabili, ma soprattutto fra le due coppie di genitori, sarà il pretesto per una serie di disavventure e soprattutto di incomprensioni, poi puntualmente risolte. Anni dopo la fine della serie, i due faranno un cameo nel 2011 in un’altra creazione di Chuck Lorre, Due uomini e mezzo (vedi sotto), anche se la loro intesa sembra allora decisamente incrinata.

4. Due uomini e mezzo



Cosa succede quando un uomo di mezz’età un po’ sfigato viene lasciato dalla moglie, fra l’altro con un bimbo sveglissimo di mezzo, e decide di trasferirsi a Malibu nel covo del fratello edonista e donnaiolo? Succede Due uomini e mezzo, appunto, un’altra serie comica creata da Chuck Lorre e che ha basato tutta la sua fortuna sulla presenza di Charlie Sheen, che interpretava Charlie Harper, un personaggio non troppo dissimile dalla sua reale figura. La serie, che è riuscita a trattare con leggerezza ma non banalizzando temi come ansia, alcolismo e depressione, ha avuto grandissimo successo ma è incappata poi in un enorme problema: Sheen è stato infatti allontanato alla fine dell’ottava stagione per permettergli di andare in riabilitazione e anche in seguito a sue dichiarazioni fuori luogo sulla produzione. A sostituirlo fu chiamato Ashton Kutcher nei panni di un miliardario che compra la villa di Charlie dopo la sua morte: molti degli elementi di partenza della sitcom furono accantonati ma lo show continuò per altre tre stagioni, sempre di successo sebbene non più la stessa.

5. Cavemen



Se spesso le premesse delle serie comiche sono assurde per via delle loro trame, a volte lo sono anche per le loro origini. Cavemen, sitcom andata in onda sulla Abc nel 2007, è infatti uno dei rarissimi casi di serie tratta da una serie di spot. A partire dal 2004, infatti, la compagnia di assicurazioni americana Geico aveva lanciato delle pubblicità i cui protagonisti erano degli uomini delle caverne, passando il messaggio che le procedure assicurativi disponibili sul loro sito erano talmente facili che “anche dei cavernicoli potevano farcela“. Data la popolarità di questi personaggi preistorici, ecco l’idea di dedicare loro un intero show, che parte dal presupposto che gli uomini delle caverne non sono stati completamente soppiantati dagli Homo sapiens ma convivono con loro nonostante alcune difficoltà. In effetti i cavernicoli sono una specie di minoranza etnica e vengono trattate con fare ironico le difficoltà di convivenza e i vari pregiudizi razziali.

